Окупанти обстріляли Нікопольщину: є загиблий, серед постраждалих діти

Чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес

6 січня російські загарбники обстріляли Нікопольський район. Унаслідок атаки загинула людина, ще двоє людей поранені, серед них 16-річна дівчинка, також 4 людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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Протягом дня росіяни здійснили 12 артобстрілів Нікопольщини і 3 удари дронами-камікадзе.

Від ворожого терору потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська сільська громади.

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«На жаль, є загиблий і двоє постраждалих. 16-річна дівчинка та 66-річний чоловік отримали осколкові поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Ще чотирьом людям знадобилася допомога лікарів через сильний стрес. Серед них й 5-річний хлопчик.

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Зокрема у районі пошкоджені 2 промислові підприємства, 27 приватних будинків. 13 господарських споруд понівечені, одна – згоріла. Вогонь знищив і авто. Ще кілька машин побиті. Зачепило сонячні панелі, газогони, лінії електропередач. Без світла залишилися майже 2 тисячі родин.

Нагадаємо, триває 682-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.