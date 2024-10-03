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Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Паралізований журналіст BBC розповів про приниження у польському літаку
Френк Гарднер сказав, що пережив «принизливий» досвід
фото: ВВС

Френк Гарднер паралізований з моменту, коли 20 років тому у нього вистрелили бойовики Аль-Каїди в Саудівській Аравії

Кореспонденту з питань безпеки BBC News Френку Гарднеру, який паралізований близько 20 років, довелося повзти підлогою літака польської авіакомпанії, щоб дістатися до туалету. Про це він розповів у своєму блозі. 

«Коли у понеділок я летів з Варшави назад до Лондона, мені довелося повзти підлогою літака, щоби дістатися туалету. Я паралізований з моменту, коли 20 років тому у мене вистрелили бойовики Аль-Каїди в Саудівській Аравії. Мій досвід під час цього польоту був надзвичайно незручним фізично і принизливим», – написав Гарднер.

Журналіст зазначив, що дискомфорт, з яким стикаються люди з інвалідністю, «менший у порівнянні з жахами, які переживають люди в зонах конфліктів по всьому світу», адже Гарднер пише історії цих людей., проте це не скасовує відчуття приниження від того, що журналіст у костюмі  був змушений «воліктися» перед іншими пасажирами.

Журналіст зробив фото своїх ніг у проході літака
Журналіст зробив фото своїх ніг у проході літака
фото: BBC News

«Польська авіакомпанія LOT, яка виконує рейси до Хітроу та з нього, заявила, що її політика не передбачає тримати візок у проході літака. Це неприйнятно для пасажирів з обмеженими можливостями, адже ці пристрої менші за дитячий візок, їх можна легко скласти й покласти у шафу чи полицю над головою.

«British Airways, Easyjet і всі інші авіакомпанії, якими я нещодавно літав, мають візки на борту. На мою думку, це нескладно виправити. Ця «політика», безперечно, помилкова – її потрібно негайно змінити», – додав журналіст.

Також Гарднер додав, що польська авіакомпанія заявила ВВС, що перепрошує за сумний досвід, за незручності та дискомфорт, які були спричинені відсутністю крісла колісного на борту. Представники авіакомпанії додали, що наразі тестують «способи забезпечити інвалідні візки на борту під час короткомагістральних рейсів».

«На жаль, мене це не переконує, адже у травні я летів цією авіакомпанією з Таллінна до Лондона, і там сталося те саме. Персонал на землі був досить безкомпромісним і відкидав ідею про те, що літак повинен мати таке обладнання. На відміну від них, під час рейсу у понеділок бортовий персонал поводився фантастично. Вони були збентежені, перепрошували та допомагали, як могли. Вони заохочували мене поскаржитися на ситуацію, оскільки бачили, як це неправильно» , – зазначив журналіст.

Теги: літак журналіст

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