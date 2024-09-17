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Труханов має російське громадянство? Мер Одеси зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Труханов має російське громадянство? Мер Одеси зробив заяву
Труханов учергове запевняє, що немає російського громадянства
фото з відкритих джерел

Волонтер та активіст Сергій Стерненко пошив інформацію зі злитих російських баз даних про те, що Труханов має російський паспорт

Мер Одеси Геннадій Труханов прокоментував інформацію про своє російське громадянство заявивши, що правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь про те, що він не має російського паспорта. Про це повідомив Труханов у Telegram.

«Наша пісня гарна й нова – починаймо її знову. Історія з моїм начебто «російським громадянством» тягнеться з 2014 року, коли я вперше висунув свою кандидатуру на посаду мера Одеси. Вона тягнеться вже понад 10 років. Протягом цього часу зʼявляються якісь скани, фотографії та «витяги», – заявив мер Одеси.

За словами міського голови Одеси, відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь: Геннадій Труханов немає російського громадянства.

«Адекватним людям ця тема вже набридла. Всім іншим нагадаю: для перевірки таких даних існують відповідні державні та правоохоронні органи. А не блогери», – заявив він.

Труханов запевняє, що немає російського громадянства
Труханов запевняє, що немає російського громадянства
скріншот

Раніше волонтер та активіст Сергій Стерненко пошив інформацію зі злитих російських баз даних про те, що Труханов має російський паспорт. За словами Стерненка, мер Одеси, ймовірно, навіть оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення.

«Інформація про серію і номер паспорта, прописку та дату видачі також узгоджується із відомостями, які раніше публікували українські журналісти. Україна – країна можливостей», – написав волонтер.

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фото: Telegram/Сергій Стерненко

Нагадаємо, міський голова Одеси Геннадій Труханов висловив думку, що Україні потрібно вести переговори з Росією та шукати компроміси.

До слова, міський голова Одеси Геннадій Труханов у 2017 році через російський суд анулював свій паспорт громадянина Росії. Про наявність у Труханова російського паспорта неодноразово стверджували журналісти.

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Теги: Одеса волонтер паспорт активісти Геннадій Труханов громадянство блогер

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