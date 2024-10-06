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Відома мовознавиця пояснила, що робити з фемінітивами

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Відома мовознавиця пояснила, що робити з фемінітивами
Лариса Масенко розповіла, що через фемінітиви втрапила у комічну ситуацію
фото: скріншот із відео

На думку Лариси Масенко, фемінітиви слід вживати, якщо вони легко утворюються

Фемінітиви в українській мові – досі не вирішене питання, саме тому вони часто викликають суперечки, в тім числі й серед фахівців. Про це в ефірі програми «Жовті кеди» розповіла Лариса Масенко – мовознавиця, професорка, провідна наукова співробітниця Інституту української мови НАН України.

«У мене був комічний випадок. Коли працювала завідувачкою кафедри, листувалася з мовознавцем Василем Німчуком. Він зробив зауваження: «Чому ти підписуєшся «завідувач кафедри», а не «завідувачка»? Гаразд, думаю, буду підписуватися «завідувачка». І отримала «привіт» від професорки зі Львова Лариси Сербенської. Вона запитала, чому я цю форму вживаю, адже в українській мові має бути «завідувач». І ось що робити? Кого слухати? Для мене однаково авторитетними є і Німчук, і Сербенська», – поділилася мовознавиця.

На думку Лариси Масенко, фемінітиви слід вживати, якщо вони легко утворюються.

«Якщо легко утворюються фемінітиви, то хай вони будуть. Як мовознавиця. А від «академік» уже складно утворити. Тут є проблема. Так, само посол. Але тут можна легко вийти з ситуації, сказавши «пані посол», – вважає науковиця.

Нагадаємо, мовознавиця Ірина Фаріон не заперечувала вживання фемінітивів, проте зауважувала, що вживати їх потрібно лише там, де вони є доречними та доцільними.

Раніше письменник, перекладач, мовознавець та відомий блогер Остап Українець висловлював свою думку щодо того, чому частина українців виступають проти фемінітивів.

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Теги: Ольга Васильєва блогер Ірина Фаріон правопис письменник мовознавець катастрофа посол

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