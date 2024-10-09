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Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок
РФ сама собі нашкодила, заблокувавши «Діскорд»
фото з відкритих джерел

Росіяни самі собі нашкодили, заблокувавши соціальну платформу Discord 

Роскомандзор заблокувала роботу соціальної платформи Discord на підконтрольній РФ території. Це зірвало роботу багатьох російських військових, які використовували платформу в проведенні операцій на фронті, пише The Washington Post.

Discord – це популярна платформа для спілкування в реальному часі, що пропонує безліч корисних функцій, включаючи можливість онлайн-трансляцій. Блокування цього сервісу в Росії викликало невдоволення серед російських військових, які активно користуються Discord для координації своїх підрозділів під час бойових дій в Україні​.

Російські військові блогери, багато з яких мають прямий зв'язок із підрозділами на передовій, скаржаться, що рішення Роскомнагляду застало російські війська зненацька і залишило їх без належного зв'язку.

«Потрібно було створити заміну і попередити командирів про плани, щоб робота на фронті просто не була порушена в одну мить. Це називається «бачити трохи далі свого носа», – написав один із блогерів.

Спочатку Discord був створений як соціальна платформа для геймерів, але його можливості, що забезпечують стабільну передачу звуку і відео для великих груп, виявилися корисними не лише для Збройних сил України, а й для армії Росії, зазначає WP. Ця функціональність зробила платформу популярною серед обох сторін конфлікту.

«З військового погляду, головна проблема заборони Discord навіть не в тому, що деякі командні пункти можуть залишитися без трансляції з дронів, а в тому, що відповідне управління Міноборони не прагне надати військам будь-яку альтернативу», –скаржиться популярний Z-блогер.

Нагадаємо, напередодні Росія обмежила доступ до популярного месенджера Discord начебто через «порушення вимог російського законодавства». 

До слова, російські оператори інтернету масово втрачають своїх клієнтів через уповільнення YouTube у РФ.

Нагадаємо, раніше українські хакери «привітали» Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК) 

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Теги: росія Міноборони військові робота блогер відео блокування

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