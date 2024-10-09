Після блокування Discord російські війська на фронті частково втратили зв'язок

Росіяни самі собі нашкодили, заблокувавши соціальну платформу Discord

Роскомандзор заблокувала роботу соціальної платформи Discord на підконтрольній РФ території. Це зірвало роботу багатьох російських військових, які використовували платформу в проведенні операцій на фронті, пише The Washington Post.

Discord – це популярна платформа для спілкування в реальному часі, що пропонує безліч корисних функцій, включаючи можливість онлайн-трансляцій. Блокування цього сервісу в Росії викликало невдоволення серед російських військових, які активно користуються Discord для координації своїх підрозділів під час бойових дій в Україні​.

Російські військові блогери, багато з яких мають прямий зв'язок із підрозділами на передовій, скаржаться, що рішення Роскомнагляду застало російські війська зненацька і залишило їх без належного зв'язку.

«Потрібно було створити заміну і попередити командирів про плани, щоб робота на фронті просто не була порушена в одну мить. Це називається «бачити трохи далі свого носа», – написав один із блогерів.

Спочатку Discord був створений як соціальна платформа для геймерів, але його можливості, що забезпечують стабільну передачу звуку і відео для великих груп, виявилися корисними не лише для Збройних сил України, а й для армії Росії, зазначає WP. Ця функціональність зробила платформу популярною серед обох сторін конфлікту.

«З військового погляду, головна проблема заборони Discord навіть не в тому, що деякі командні пункти можуть залишитися без трансляції з дронів, а в тому, що відповідне управління Міноборони не прагне надати військам будь-яку альтернативу», –скаржиться популярний Z-блогер.

Нагадаємо, напередодні Росія обмежила доступ до популярного месенджера Discord начебто через «порушення вимог російського законодавства».

До слова, російські оператори інтернету масово втрачають своїх клієнтів через уповільнення YouTube у РФ.

Нагадаємо, раніше українські хакери «привітали» Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК)