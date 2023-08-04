Атака на Новоросійськ. ЗСУ заявили про провокацію Росії

ЗМІ повідомляють, що спецоперацію проводила Служба безпеки України разом із Військово-морськими силами

Спецоперацію в бухті Новоросійська, де надводний дрон пошкодив великий десантний корабель «Оленегорский горняк», провела СБУ. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела в СБУ.

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«На відео видно, як надводний дрон СБУ, насичений 450 км тротилу, атакує ворожий корабель, де перебуває близько 100 чоловік екіпажу», – йдеться в повідомленні.

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Джерела в Службі безпеки зазначають, що спецоперацію проводили разом із Військово-морськими силами. В результаті атаки «Оленегорский горняк» отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання.

«Тож усі заяви росіян про «відбиту атаку» – фейк», – підкреслює джерело.

У той же час в Оперативному командуванні «Південь» назвав події в Новоросійську провокацією РФ. Про це речниця об’єднаного координаційного пресцентру Наталя Гуменюк сказала в ефірі «Радіо свобода».

«Тут треба розуміти, що вся ситуація, яка була подана, скажемо так, візуалізовано, вкладається в ті рамки провокацій, які обіцялися на морі від імені російської сторони для звинувачення України як країни, яка не може забезпечувати морську безпеку, неблагонадійна щодо порядку ведення навігації у Чорному морі. Пам’ятаймо про це, що війна у нас гібридна, і інформаційні приводи можуть створюватись Росією дуже часто з використанням власної ролі як жертви», – каже Гуменюк.

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«Оленегорский горняк» – російський великий десантний корабель, побудований у польському Гданську у 1976 році. Базується на Північному флоті, входить до 121-ї бригади десантних кораблів. У 2007 році вважався найкращим десантним кораблем Північного флоту РФ.

Нагадаємо, що один із російських десантних кораблів нібито був підбитий під час нічної атаки дронів на Новоросійськ. Затопило один із його відсіків, через що корабель перекинувся на бік. Наразі корабель буксують до берега.

4 серпня міноборони РФ заявило про атаку морських дронів на Новоросійськ. Міноборони РФ оголосило, що в ніч на п'ятницю російську військово-морську базу спробували атакувати два українські безекіпажні катери.

Раніше повідомлялося, що вночі прогриміли вибухи і було чути стрілянину в районі російського порту Новоросійськ. Були припущення, що порт у Новоросійську атакували морські дрони.