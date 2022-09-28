Літак, безпілотники та ракета. Генштаб назвав перемоги ЗСУ за добу

У Мелітополі ЗСУ знищили до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів

Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки окупантів

За добу авіація Сил оборони України завдала 17 ударів, підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки РФ, три опорних пункти і 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Крім того, за добу, українські підрозділи протиповітряної оборони знищили літак, шість БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 росіян.

Ракетні війська і артилерія уразили 12 районів зосередження живої сили та техніки окупантів, чотири склади з боєприпасами, позиції засобів протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, зокрема, автоматизовану станцію перешкод «Житель». Загальні втрати наразі уточнюються.

Напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив успішне ураження особового складу та техніки росіян за попередні дні. Так, в Херсоні, знищили і вивели з ладу сім вантажівок Урал. У Мелітополі знищили до 10 одиниць озброєння та військової техніки та понад 20 окупантів.

Крім того, в районах населених пунктів Токмак і Чернігівка Запорізької області знищили російський комплекс С-300, 5 одиниць військової техніки та поранили понад 50 окупантів.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку.