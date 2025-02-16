ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області

Ворожі атаки завершуються повним знищенням живої сили ворога без досягнення будь-яких тактичних результатів

Українські дрони знищують північнокорейських найманців у буферній зоні Курської області. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

За останні дні ворожі підрозділи намагалися використовувати масові атаки, кидаючи в бій значну кількість піхоти, інформує журналіст. Зокрема, військовослужбовці КНДР понесли суттєві втрати внаслідок ударів українських безпілотників.

«Воїни 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів. Ворожі атаки завершуються повним знищенням живої сили ворога без досягнення будь-яких тактичних результатів», – стверджує Юрій Бутусов.

Нагадаємо, загальні втрати РФ в Курській області становлять понад 48 тис.осіб, із них – близько 20 тис. – убитими. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також ще 2-3 тис. військових КНДР Росія збирається перекинути на Курський напрямок. Про це заявив президент Володимир Зеленський перед початком Мюнхенської безпекової конференції.