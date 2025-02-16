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ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
Військовослужбовці КНДР понесли суттєві втрати внаслідок ударів українських безпілотників
фото з відкритих джерел

Ворожі атаки завершуються повним знищенням живої сили ворога без досягнення будь-яких тактичних результатів

Українські дрони знищують північнокорейських найманців у буферній зоні Курської області. Про це повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

За останні дні ворожі підрозділи намагалися використовувати масові атаки, кидаючи в бій значну кількість піхоти, інформує журналіст. Зокрема, військовослужбовці КНДР понесли суттєві втрати внаслідок ударів українських безпілотників.

«Воїни 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів. Ворожі атаки завершуються повним знищенням живої сили ворога без досягнення будь-яких тактичних результатів», – стверджує Юрій Бутусов.

Нагадаємо, загальні втрати РФ в Курській області становлять понад 48 тис.осіб, із них – близько 20 тис. – убитими. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також ще 2-3 тис. військових КНДР Росія збирається перекинути на Курський напрямок. Про це заявив президент Володимир Зеленський перед початком Мюнхенської безпекової конференції.

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Теги: росія Володимир Зеленський президент журналіст Юрій Бутусов втрати Олександр Сирський Курщина

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