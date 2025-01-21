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Роман Шрайк Журналіст

Перші кроки Трампа на посаді президента. Тривожні передчуття

glavcom.ua
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«Якщо ретельно стежити за дотриманням санкцій і продовжувати банити порушників, російський експорт знизиться»
фото: depositphotos.com

Здавалося б, усе просто...

Гаразд, давайте трохи серйозніше. Що корисне для нас міг би зробити Дональд Трамп.

Один із пунктиків нового/старого президента США – буріння нафтових свердловин. Мовляв, будемо бурити-дитина-бурити й опустимо ціну в пів.

Це навряд чи б спрацювало.

Насамперед, видобуток нафти в США, який «пригноблюють демократи», і так перебуває на історично рекордному рівні.

Якщо скасувати байденівські обмеження, видобуток збільшиться, але навряд чи сильно. При істотному збільшенні видобутку ціна на нафту впаде, видобувати сланцеву нафту з її порівняно високою собівартістю стане невигідно, і купа вишок зупиниться. Хтось придбає, а хтось втратить.

Та й у принципі нафтовикам невигідно скидати ціну, позбавляючи самих себе прибутку.

Ситуацію кардинально змінюють антиросійські санкції від 10 січня, якими забанені дві великі російські нафтові компанії, кілька десятків трейдерів, 160 танкерів «тіньового флоту» і дві основні страхові компанії Росії.

Якщо ретельно стежити за дотриманням цих санкцій і продовжувати банити порушників, російський експорт знизиться, і поки ОПЕК ляскатиме вухами, США можуть якраз сюди засунути свої нові барелі.

Санкції від 10 січня – дико вигідна для американських нафтовиків історія. Потенційне збільшення видобутку при збереженні ціни.

Але є одна проблемка. Спецпосланець Трампа Кіт Келлог пропонував стимулювати Путіна до ведення переговорів частковим скасуванням санкцій. Якщо таке станеться для нафтових санкцій (та, блін, і не тільки) – це стане для нас страшним сном.

Є й друга проблемка. Ілон Маск у рамках скорочення витрат планує розпустити деякі відомства. Під ніж можуть потрапити й агентства, що займаються контролем дотримання санкцій. Якщо їх скоротити, стежити за санкціями буде нікому. Ніхто не підкаже, які танкери і схеми обходу потрібно банити. Китайці, індійці та інші не боятимуться порушувати санкції, тому що ніхто цих порушень не побачить, і ніхто за них не покарає.

Тому від Трампа хотілося б такого:

0. Нагодувати собак і нічого не чіпати.

1. Стежити за дотриманням нафтових санкцій проти РФ, карати порушників вторинними санкціями.

2. бурити, заміщаючи американськими барелями російські.

Здавалося б, усе просто. Але й на цей найпростіший план доводиться молитися, як на виграш у лотереї.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США санкції експорт Дональд Трамп Ілон Маск Кіт Келлог

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