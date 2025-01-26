Північна Корея провела випробування стратегічної крилатої ракети

Ракети пролетіли по овальній і восьмиподібній траєкторії 1500 км протягом 7,5 с, потім влучили в ціль

КНДР випробувала нову ракету «море – земля»

У суботу, 25 січня, у КНДР відбувся випробувальний запуск стратегічної крилатої керованої ракети, який проводився з-під води у морі. Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Зазначається, що випробування ракети «море – земля» відбулося в рамках плану державної обороноздатності, мета якого – підвищення ефективності стратегічного стримування потенційних супротивників.

Ракети пролетіли по овальній і восьмиподібній траєкторії 1500 км протягом 7,5 с, потім влучили в ціль. Стверджується, що випробування не мали негативного впливу на безпеку сусідніх країн.

Як зазвичай, за запуском спостерігав північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Його супроводжували член Центрального військового комітету ТПК Кім Чон Сік і начальник Головного управління ракетобудування Чан Чхан Ха.

Нагадаємо, нещодавно військові Південної Кореї у відповідь на ракетні випробування КНДР провели навчання із запуском у бік Жовтого моря балістичної ракети «Хенму-2» (Hyunmoo-II).

За сценарієм, південнокорейський ракетний підрозділ запустив балістичну ракету малої дальності «Хенму-2» у відповідь на ракетний обстріл з боку армії КНДР. Ракета вразила морську ціль, що імітувала ракетну установку Північної Кореї.