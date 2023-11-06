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ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили незначно просунулися на північний захід від Вербового

Українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та досягли успіхів на лівому березі Херсонщини. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 5 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Петропавлівки, поблизу Синьківки, Іванівки, Білогорівки і Спірного.

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили понад 10 російських нападів поблизу Богданівки, Хромового, Кліщіївки, Андріївки і Південного.

Російський військовий блогер стверджував, що поблизу Кліщіївки тривають бої.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські артилерія та авіаційні підрозділи продовжують масово обстрілювати українські позиції в Авдіївці та поблизу неї. За його словами, російські сили регулярно проводять від чотирьох до десяти масштабних повітряних бомбардувань в день.

Речник командування Сухопутних військ України Володимир Фітьо заявив 5 листопада, що російські сили втратили 212 осіб поблизу Авдіївки за останню добу.

Російські війська продовжували наступальні операції на заході й південному заході від міста Донецьк, але не досягли успіхів. Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили понад 20 російських нападів поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

Олександр Штупун заявив, що на Таврійському напрямку за останню добу відбулися 42 бойові зіткнення, більшість яких відбулися поблизу Мар'їнки.

Українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Вербового.

ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро). 

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські сили утримують позиції в будинках у Кринках (30 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро). 

Теги: ЗСУ армія війна Генштаб наступ

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