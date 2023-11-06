ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Українські сили незначно просунулися на північний захід від Вербового

Українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та досягли успіхів на лівому березі Херсонщини. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 5 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Петропавлівки, поблизу Синьківки, Іванівки, Білогорівки і Спірного.

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції поблизу Бахмута, але не досягли підтверджених успіхів. Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили понад 10 російських нападів поблизу Богданівки, Хромового, Кліщіївки, Андріївки і Південного.

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Російський військовий блогер стверджував, що поблизу Кліщіївки тривають бої.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські артилерія та авіаційні підрозділи продовжують масово обстрілювати українські позиції в Авдіївці та поблизу неї. За його словами, російські сили регулярно проводять від чотирьох до десяти масштабних повітряних бомбардувань в день.

Речник командування Сухопутних військ України Володимир Фітьо заявив 5 листопада, що російські сили втратили 212 осіб поблизу Авдіївки за останню добу.

Російські війська продовжували наступальні операції на заході й південному заході від міста Донецьк, але не досягли успіхів. Генеральний штаб України повідомив, що українські сили відбили понад 20 російських нападів поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

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Олександр Штупун заявив, що на Таврійському напрямку за останню добу відбулися 42 бойові зіткнення, більшість яких відбулися поблизу Мар'їнки.

Українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися на північний захід від Вербового.

ЗСУ досягли успіхів на лівому березі Херсонської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, показують, що українські сили незначно просунулися до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепного (12 км на схід від міста Херсона та 3 км від річки Дніпро).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, підтверджують, що українські сили утримують позиції в будинках у Кринках (30 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро).