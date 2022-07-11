Призначення керівника САП: посли G7 зробили заяву

Призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягнулося вже більш як на два роки

Посли країн «Великої сімки» (G7) у Києві наголосили на критичній важливості своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться у повідомленні акаунту німецького головування в групі послів G7 у Києві.

«Своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України», – йдеться у заяві послів G7.

Призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягнувся вже більш як на два роки.

Єврокомісія 23 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС «з розумінням, що буде зроблено сім кроків». Призначенням керівника САП є одним з пунктів, який Україна має виконати для подальшого вступу в Євросоюз.

Нагадаємо, САП повернула у держвласність запорізький комбінат Фірташа.

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