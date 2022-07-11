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    Політика

    Призначення керівника САП: посли G7 зробили заяву

    Призначення керівника САП: посли G7 зробили заяву
    фото з відкритих джерел

    Призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягнулося вже більш як на два роки

    Посли країн «Великої сімки» (G7) у Києві наголосили на критичній важливості своєчасного призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться у повідомленні акаунту німецького головування в групі послів G7 у Києві.

    «Своєчасне призначення керівника САП є критично важливим для зміцнення антикорупційних інституцій України», – йдеться у заяві послів G7.

    Призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затягнувся вже більш як на два роки.

    Єврокомісія 23 червня рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени ЄС «з розумінням, що буде зроблено сім кроків». Призначенням керівника САП є одним з пунктів, який Україна має виконати для подальшого вступу в Євросоюз.

    Нагадаємо, САП повернула у держвласність запорізький комбінат Фірташа.

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    Теги: росія окупанти війна Велика сімка САП Україна корупція окупація #stoprussia
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    Призначення керівника САП: посли G7 зробили заяву