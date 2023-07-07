Кількість жертв удару по Львову зросла до десяти

Рятувальна операція на місці влучання ракети у Львові тривала понад добу

Рятувально-пошукову операцію у Львові завершено

Станом на 7:45 7 липня кількість жертв ракетного удару по Львову, здійсненого у ніч на 6 липня, зросла до десяти осіб. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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«Щойно знайшли 10 тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів», – написав він у Facebook.

Садовий додав, що на цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено.

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Нагадаємо, у ніч на 6 липня у Львові пролунали вибухи під час чергової ворожої повітряної атаки. Внаслідок цього є загиблі та поранені громадяни, а також пошкодження на об'єктах інфраструктури та влучання у житлові будинки.

Зокрема, унаслідок нічного удару Росії пошкоджено 35 будинків. Серйозних уражень зазнали 60 помешкань. Також пошкоджено 50 автомобілів.

Мер Львова Садовий заявив, що атака на цивільну інфраструктуру Львова у ніч на 6 липня стала найбільшою від початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, зруйновано житловий будинок, офісний комплекс, є руйнації у школі, в гуртожитках Львівської політехніки.

Станом на вечір 6 липня було відомо про сімох загиблих. Під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, увечері виявили тіло ще однієї жінки.

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Станом на ранок 7 липня кількість жертв ракетного удару по Львову зросла до дев’яти осіб.

МВС України показало відео перших хвилин після ворожої атаки.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, три ракети «Калібр» влучили по місту Львів.