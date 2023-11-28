Шторм в Азовському морі затопив місця базування окупантів

Незважаючи на негоду, велика колона російських вантажівок проїхала через Маріуполь

У тимчасово окупованих селах на Азовському узбережжі під час шторму затопило базування російських загарбників. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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«З хорошого. Масова затеплені бази базування окупантів в Седово (Новоазовський район), Менлекіне – Ялта (Маріупольский район/Мангушська частина). Значно ускладнено рух старою дорогою Урзуф-Бердянськ», – йдеться в повідомленні.

Проте водночас, незважаючи на негоду, велика колона російських вантажівок проїхала через Маріуполь із Бердянського напрямку у напрямку Новоазовська.

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«Щонайменше рух 10 вантажівок з БК і «мотлохом» у супроводі військової поліції вказує на перекидання саме підрозділу», – повідомив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що циклон у Чорному морі та на півдні України завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та окупованої України та впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту.

Нагадаємо, 26 листопада в Криму вирував сильний шторм. Вітер виривав дерева з коренем, а вода змивала дороги. Від потужної негоди потерпало західне узбережжя півострова.

«Шторм століття», який обрушився на Чорноморське узбережжя, завдав значних руйнувань у російському місті Сочі.

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Як повідомлялося, холод, сильний вітер і погана видимість, які сьогодні спостерігаються в Україні, впливають на роботу авіації, а також на здатність РФ «прицільно» бити дронами.