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Міноборони вперше затвердило нові зразки дронів за спрощеною процедурою

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Міноборони вперше затвердило нові зразки дронів за спрощеною процедурою
фото: Михайло Федоров/Telegram

Раніше допуск БПЛА до експлуатації тривав місяцями, а тепер – всього кілька днів 

Міністерство оборони України вперше допустило до експлуатації одразу кілька нових зразків безпілотників за спрощеною процедурою. В результаті військові зможуть отримувати їх на фронт протягом всього кількох днів.

«Вперше це відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою впродовж кількох днів. Те, що раніше гальмувало місяцями, запрацювало за швидким та прозорим алгоритмом. FPV-дрони – реальні інструменти для знищення ворога та захисту нашої країни, тому Міноборони робить усе, аби їх ставало більше», – йдеться у повідомленні.

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що військові вже протестували та схвалили нові зразки українських FPV-дронів та розвідувальних БПЛА.

«Пришвидшення та спрощений допуск інновацій на фронт – результат змін, які минулого тижня затвердив уряд. Раніше допуск до експлуатації тривав до кількох місяців. Розробки довго тестували, проводили купу непотрібних засідань та розводили бюрократію. Зараз допуск до експлуатації займає лише кілька днів», – зазначив він.

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Федоров додав, що коптери швидше потраплятимуть на фронт та допоможуть воїнам тримати оборону й нищити окупантів.

Нагадаємо, наземний робот-камікадзе Ratel S, створений українськими розробниками Brave1, успішно пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво. Це наземний робот від українських розробників. Сили оборони Україну використовуватимуть його, як мобільну боєголовку, що несе протитанкові міни чи бойовий модуль.

Теги: Міноборони військові Михайло Федоров безпілотник війна

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