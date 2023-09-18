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ЗСУ підняли український прапор над деокупованою Андріївкою (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ підняли український прапор над деокупованою Андріївкою (відео)
фото: 3-я окрема штурмова бригада

Російські війська досі намагаються штурмувати населений пункт та постійно накривають його вогнем

Українські захисники підняли державний прапор над деокупованим селом Андріївка в Донецькій області.  Про це повідомляє 3-я окрема штурмова бригада.

«Український прапор над населеним пунктом Андріївка здійнято! Відвойовано підрозділами Третьої окремої штурмової бригади», –зазначили бійці.

Зазначимо, що російські війська досі намагаються штурмувати населений пункт та постійно накривають його вогнем.

Нагадаємо, що 15 вересня третя окрема штурмова бригада звільнила Андріївку на Донеччині. Унаслідок успішної операції 72 окрема мотострілецька бригада РФ була розбита вщент. Як пояснили ЗСУ, деокупація села Андріївка у Донецькій області дає українським захисникам змогу оточити Бахмут.

До відома, у мережі з’явилися нові кадри операції Збройних сил України зі звільнення Андріївки у Бахмутському районі Донецької області. 

Нагадаємо, за повідомленням заступниці міністра оборони Ганни Маляр на Бахмутському напрямку Збройні сили України за час контрнаступу звільнили вже 51 кв. км території. Зокрема, минулого тижня українським бійцям вдалося деокупувати Андріївку та Кліщіївку.

Читайте також: ЗСУ пояснили важливість звільнення Андріївки
Теги: деокупація звільнення Донеччина прапор

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