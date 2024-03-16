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ЗСУ показали відбиття ворожого штурму поблизу Кремінної (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ показали відбиття ворожого штурму поблизу Кремінної (відео)
Окупанти атакували українські позиції на танку
фото: скріншот із відео

Група противників намагалася вдертися на наші позиції на танку, але їх зупинили

Українські бійці показали кадри відбиття штурму окупантів на напрямку Кремінної. Завдання виконали воїни бригади Національної гвардії «Буревій». Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Група противників намагалася вдертися на наші позиції прямо на танку, але їх зупинили й спалили. Штурмовиків знищили в ближньому окопному бою або взяли в полон, лише декому вдалося тимчасово втекти.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, російські загарбники, ймовірно, навесні продовжать спроби локальних атак, а також спробують підготуватися до нового наступу влітку 2024 року.

Як повідомлялося, українські військові контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретиного, що ускладнює просування Росії в цьому районі. Нещодавно російські війська досягли підтверджених успіхів у західній частині Запорізької області. 

Триває 752-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Теги: відео Юрій Бутусов буревій журналіст полон

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