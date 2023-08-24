ЗСУ за добу пошкодили три потужні ворожі установки «С-300»

Російські зенітно-ракетні комплекси більше не можуть бути застосовані ані як засіб захисту на Херсонщині, ані як засіб атаки

Сили оборони Півдня упродовж доби знищили й пошкодили три пускові російські установки «С-300». Про це в етері телемаратону «Єдині новини» заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

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У середу у Криму був знищений дійсно потужний засіб оборони РФ, а саме – «С-400». Однак, за її словами, потрібно розуміти, що це у росіян був не єдиний засіб захисту і що вони ще мають багато зброї, яку українським військовим доведеться нищити.

«Але це не єдина втрата у системі захисту ворога за минулу добу. На нашій ділянці відповідальності ми теж попрацювали щодо засобів ППО, і три пускові установки «С-300» були знищені та пошкоджені. Тобто, зараз вже вони більше не можуть бути застосовані ані як засіб захисту на Херсонщині, ані як засіб атаки», – поінформувала Гуменюк.

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«С-300» – це розроблений в СРСР наприкінці 1960-х років зенітно-ракетний комплекс. За останні десятиліття «С-300» неодноразово модифікувався, а уже в сучасній Росії на його базі було створено новітній ЗРК «С-400» (експортна версія має назву «Тріумф»). При цьому розробники заявляють, що комплекс може збивати навіть гіперзвукові ракети. «С-300» та «С-400» – це в першу чергу комплекси протиповітряної оборони. Проте розробники передбачили можливість уражати окремими видами зенітних ракет по наземних цілях по заданих координатах. «С-300» активно використовуються для ударів по Україні. Як пояснюють українські офіційні особи, це пов'язано із поступовим вичерпанням у Росії запасів крилатих та балістичних ракет. Водночас ще з радянських часів залишилися величезні запаси зенітних ракет, які у зв'язку із закінченням терміну придатності все дорожче обслуговувати. І тепер російські війська їх «утилізують», запускаючи по українських містах.

Нагадаємо, в окупованому Криму знищено російський комплекс С-400.

Раніше прикордонники знищили ворожий комплекс радіорозвідки (відео). Військові застосували дрон для удару по техніці окупантів.