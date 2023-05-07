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Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
Цієї ночі росіяни випустили по Україні ракети
Фото: Associated Press

Росіяни заявили про збиття безпілотника над Севастополем

Цієї ночі Україною ширилася повітряна тривога через зліт ворожих бомбардувальників. Окупанти випустили ракети по Миколаєву, у небі над Києвом було знищено російський дрон. Водночас у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, росіяни заявили про збиття безпілотника над Севастополем. Між тим, Конго охопила смертоносна повінь, а в Туреччині сталася масштабна автокатастрофа. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новині ночі проти 7 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Ракетна атака на Україну

Цієї ночі тривога у столиці та більшості українських областей лунала понад дві години. Моніторингові канали повідомляли про зліт ворожих бомбардувальників Ту-22м3, які є носіями надзвукових ракет Х-22. На Київщині повітряна загроза оголошувалася тричі.

У Миколаєві під час тривоги прогриміли вибухи, а над Києвом українські військові виявили та знищили російський розвідувальний безпілотник.

«Бавовна» в Криму

У ніч на 7 травня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Росіяни заявили про атаку безпілотників, над півосторовом працювали сили протиповітряної оборони. 

«Щонайменше один із безпілотників був збитий над Севастополем і впав у районі мису Фіолент. Його осколки розлетілися на 70 метрів. Постраждалих немає», – ідеться в повідомленні росЗМІ.

Повінь у Конго

У провінції Південне Ківу Республіки Конго сталася раптова повінь, яка забрала життя щонайменше 203 людей. Про це повідомляє NBC.

Як зазначається, річки вийшли з берегів у селах біля Калехе, неподалік берегів озера Ківу, у четвер 4 травня. За даними місцевої влади провінції Південне Ківу, кількість жертв стихійного лиха сягнула 203 осіб. При цьому багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

Автокатастрофа в Туреччині

У суботу 6 травня в турецькому районі Белен провінції Хатай трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода. У результаті загинули 12 людей, ще 31 людина – поранена. Про це Про це повідомило турецьке державне агентство Anadolu.

Вантажівка, водій якої, як припускають правоохоронці, не впорався з керуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в 11 транспортних засобів.

Пожежа на складах із порохом на Уралі

Унаслідок лісової пожежі у селищі Первомайський Свердловській області РФ спалахнули склади з порохом. У селищі, у якому проживає приблизно 400 осіб, оголошено евакуацію. Вогонь дістався і до сусіднього міста Реж. У Режевському міському окрузі введено режим надзвичайної ситуації.

У результаті пожежі два склади знищені вогнем. Ще трьох складів, у яких зберігався тротил, полум'я не дісталося.

Теги: окупанти безпілотник тривога Київ Миколаїв ракета ДТП повінь

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