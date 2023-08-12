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ЗСУ повідомили про територіальні здобутки на Таврійському напрямку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ЗСУ повідомили про територіальні здобутки на Таврійському напрямку
Fртилерійські підрозділи наших воїнів протягом доби виконали 1303 вогневі завдання
фото: DW

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими становлять 242 особи

За останню добу українські захисники на Таврійському напрямку відбили у ворога певні території. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

«Є відбиті території. Сили оборони працюють», – написав він.
 
За словами командувача, артилерійські підрозділи наших воїнів протягом доби виконали 1303 вогневі завдання.

Також він відзвітував, що за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 242 особи. Серед них 80 загиблих, 160 поранених і двоє взяті у полон.
 
Крім того, знищено сім одиниць військової техніки противника. Зокрема, йдеться про один танк, дві бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та міномети, одну одиницю автомобільної  та одну одиницю спеціальної техніки.
 
До того ж наші захисники знищили три складів боєприпасів окупантів.

Нагадаємо, триває 535-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали шість ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: ЗСУ фронт контрнаступ

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