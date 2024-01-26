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ЗСУ повідомили, скільки носіїв «калібрів» Росія тримає у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ повідомили, скільки носіїв «калібрів» Росія тримає у Чорному морі
фото ілюстративне

Загальний залп ракет до 14 штук

Росія Станом на сьому ранку 26 січня Росія тримає у Чорному морі на бойовому чергуванні чотири кораблі, серед яких три носії крилатих ракет «калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

«У Чорному морі чотири ворожі кораблі серед яких три носії крилатих ракет «калібр», загальний залп до 14 ракет», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. Ракетоносії відсутні.

ЗСУ повідомили, скільки носіїв «калібрів» Росія тримає у Чорному морі фото 1

У Середземному морі – два ворожі кораблі, зокрема один носій «калібрів», загальний залп до вісім ракет.

Триває 702-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по одній важливій цілі противника.

Теги: Чорне море корабель ракета

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