Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У російській ракеті Х-59 знайдено понад 40 іноземних компонентів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У російській ракеті Х-59 знайдено понад 40 іноземних компонентів
Для запуску ракет Х-59 використовується тактична авіація країни-агресорки
фото з відкритих джерел

Окупанти почали частіше застосовувати ці ракети 

У російських ракетах Х-59 виявлено 42 деталі та компоненти іноземного виробництва – такою зброєю росіяни вчора завдали удару по Кропивницькому. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Агентство доповнило відповідною інформацією відкриту електронну «Єдину базу даних іноземних компонентів у зброї».

«Країна-агресор щодня обстрілює Україну різними видами озброєння, у тому числі використовуючи тактичну авіацію, яка несе ракети Х-59. Саме ці ракети у поєднанні з «шахедами», іноземні деталі яких можна знайти у нашій Базі, Росія почала регулярно застосовувати останнім часом», – йдеться в публікації.

Авіаційна керована ракета Х-59МК2 призначена для ураження нерухомих наземних цілей з відомими координатами місцеперебування. Оснащена системою навігації та автоматичного управління, доповнена блоком супутникової корекції. До системи управління ракети може бути введено одне або кілька польотних завдань для забезпечення можливості цілерозподілу ракет з різних об’єктів ураження. Маршрут низьковисотного польоту до цілі задається у польоті.

НАЗК також закликало не дозволяти іноземним технологіям та компонентам «продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі».

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення більшість оборонних виробництв у Росії потрапила під санкції Заходу, але не всі. Зокрема, підрядники підприємств, що випускають найнебезпечніші ракети «Кинджал», уникли цієї участі. В результаті вони продовжують отримувати необхідні для продовження діяльності товари з різних країн ЄС

Теги: росія озброєння ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запроваджене проти Росії нафтове ембарго на сировину працює, але країна Путіна шукає лазівки
Росія обходить нафтове ембарго? Як росіяни трансформували свій ринок
3 сiчня, 14:06
Пошуково-рятувальні роботи у Києві досі тривають
У Києві значно зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару
30 грудня, 2023, 10:51
Наслідки російської атаки по Дніпру, будинок пологового
«Рятувальники витягли чотирьох породіль». Філатов про удар по пологовому будинку
29 грудня, 2023, 10:21
Ракета влучила у торговий центр
У Дніпрі четверо загиблих та майже півтора десятка постраждалих (фото)
29 грудня, 2023, 09:49
Російське міноборони звітувало про збиття двох безпілотників
Уночі дрони атакували декілька регіонів Росії
27 грудня, 2023, 06:34
Російська економіка потроху йде на дно
Чи працюють санкції? Погані новини для економіки РФ
26 грудня, 2023, 17:01
Жанна Бадоєва замінить Галкіна на головному каналі Росії
Жанна Бадоєва замінить Галкіна на головному каналі Росії
12 грудня, 2023, 15:47
У країнах ЄС значно збільшилася кількість українських біженців: інфографіка
У країнах ЄС значно збільшилася кількість українських біженців: інфографіка
11 грудня, 2023, 07:10
Підрозділ ФСБ, що вирізняється вузькоспеціалізованим цільовим фішингом, отримав кілька прізвиськ від приватних фірм, що займаються кібербезпекою
США і Велика Британія запровадили санкції проти росіян, пов'язаних із ФСБ
7 грудня, 2023, 18:30

Події в Україні

Глава Агентства відновлення попередив українців про небезпеку
Глава Агентства відновлення попередив українців про небезпеку
ЗСУ вдарили по складах з боєприпасами окупантів у Криму
ЗСУ вдарили по складах з боєприпасами окупантів у Криму
У російській ракеті Х-59 знайдено понад 40 іноземних компонентів
У російській ракеті Х-59 знайдено понад 40 іноземних компонентів
Кадиров визнав: санкції працюють
Кадиров визнав: санкції працюють
Путін змінив статус окупаційного керівництва «ЛНР» і «ДНР»
Путін змінив статус окупаційного керівництва «ЛНР» і «ДНР»
Окупанти били по Харкову не російськими ракетами – голова ОВА
Окупанти били по Харкову не російськими ракетами – голова ОВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
79K
Втеча українських чоловіків до Польщі: оприлюднено нову статистику
25K
Дипломат: Те, що сталося в Україні, буквально розірвало ментальність японців
21K
Стало відомо, яку нову «суперзброю» планує витягнути Путін
18K
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
17K
Пішов із життя голова Верховної Ради кінця 90-х Олександр Ткаченко
17K
ЗСУ знищили командний пункт окупантів, Путін готується захищати Москву. Головне за 4 січня

Новини

Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
Сьогодні, 16:41
Генштаб назвав напрямок, де минулої доби були найзапекліші бої
Сьогодні, 07:00
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 5 січня
Сьогодні, 06:10
5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Перший випадок віртуального зґвалтування: поліція почала розслідування
Вчора, 11:48
Окупанти зосередили штурмові дії на двох напрямках: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua