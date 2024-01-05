У російській ракеті Х-59 знайдено понад 40 іноземних компонентів

Окупанти почали частіше застосовувати ці ракети

У російських ракетах Х-59 виявлено 42 деталі та компоненти іноземного виробництва – такою зброєю росіяни вчора завдали удару по Кропивницькому. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Агентство доповнило відповідною інформацією відкриту електронну «Єдину базу даних іноземних компонентів у зброї».

«Країна-агресор щодня обстрілює Україну різними видами озброєння, у тому числі використовуючи тактичну авіацію, яка несе ракети Х-59. Саме ці ракети у поєднанні з «шахедами», іноземні деталі яких можна знайти у нашій Базі, Росія почала регулярно застосовувати останнім часом», – йдеться в публікації.

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Авіаційна керована ракета Х-59МК2 призначена для ураження нерухомих наземних цілей з відомими координатами місцеперебування. Оснащена системою навігації та автоматичного управління, доповнена блоком супутникової корекції. До системи управління ракети може бути введено одне або кілька польотних завдань для забезпечення можливості цілерозподілу ракет з різних об’єктів ураження. Маршрут низьковисотного польоту до цілі задається у польоті.

НАЗК також закликало не дозволяти іноземним технологіям та компонентам «продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі».

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення більшість оборонних виробництв у Росії потрапила під санкції Заходу, але не всі. Зокрема, підрядники підприємств, що випускають найнебезпечніші ракети «Кинджал», уникли цієї участі. В результаті вони продовжують отримувати необхідні для продовження діяльності товари з різних країн ЄС