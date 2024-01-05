У російській ракеті Х-59 знайдено понад 40 іноземних компонентів
Окупанти почали частіше застосовувати ці ракети
У російських ракетах Х-59 виявлено 42 деталі та компоненти іноземного виробництва – такою зброєю росіяни вчора завдали удару по Кропивницькому. Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
Агентство доповнило відповідною інформацією відкриту електронну «Єдину базу даних іноземних компонентів у зброї».
«Країна-агресор щодня обстрілює Україну різними видами озброєння, у тому числі використовуючи тактичну авіацію, яка несе ракети Х-59. Саме ці ракети у поєднанні з «шахедами», іноземні деталі яких можна знайти у нашій Базі, Росія почала регулярно застосовувати останнім часом», – йдеться в публікації.
НАЗК також закликало не дозволяти іноземним технологіям та компонентам «продовжували ставати частиною зброї агресорів та вбивали цивільних в усьому світі».
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення більшість оборонних виробництв у Росії потрапила під санкції Заходу, але не всі. Зокрема, підрядники підприємств, що випускають найнебезпечніші ракети «Кинджал», уникли цієї участі. В результаті вони продовжують отримувати необхідні для продовження діяльності товари з різних країн ЄС
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