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Окупанти вдаються до хитрощів, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдаються до хитрощів, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ
Попри ускладнення контрнаступу, українські військові продовжують виконувати бойові завдання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти щільно мінують позиції та укріплюють ключові панівні висоти

На Мелітопольському та Бердянському напрямках російські війська мінують позиції в три шари, а також укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

«На півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням», – сказала Маляр.

За її словами, ворог мінує позиції навіть в три шари, а також всі можливі напрямки руху. Крім того, росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти.

«І зараз наші війська стискаються ще із такими ускладненнями та інженерними укріпленнями. Тому все це дуже уповільнює рух вперед. Але наші війська виконують чимало задач там», – зазначила заступниця міністра.

Маляр додала, що однією з ключових задач українських бійців є ослаблення ворога.

«Тому ворог просуватися не може. І безумовно це зниження ворожого потенціалу. Як оборонного, так і наступального», – розповіла Маляр.

Нагадаємо, що ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту. Увесь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку. 

Теги: війна контрнаступ

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