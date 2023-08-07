Окупанти вдаються до хитрощів, щоб сповільнити контрнаступ ЗСУ

Окупанти щільно мінують позиції та укріплюють ключові панівні висоти

На Мелітопольському та Бердянському напрямках російські війська мінують позиції в три шари, а також укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На півдні теж доволі складна ситуація була весь минулий тиждень. Наші Збройні сили на основних напрямках наступу, а саме Мелітопольському та Бердянському, стикаються із суцільним мінуванням», – сказала Маляр.

За її словами, ворог мінує позиції навіть в три шари, а також всі можливі напрямки руху. Крім того, росіяни укріплюють і бетонують ключові для них панівні висоти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І зараз наші війська стискаються ще із такими ускладненнями та інженерними укріпленнями. Тому все це дуже уповільнює рух вперед. Але наші війська виконують чимало задач там», – зазначила заступниця міністра.

Маляр додала, що однією з ключових задач українських бійців є ослаблення ворога.

«Тому ворог просуватися не може. І безумовно це зниження ворожого потенціалу. Як оборонного, так і наступального», – розповіла Маляр.

Нагадаємо, що ЗСУ назвали найгарячіший напрямок фронту. Увесь минулий тиждень окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.