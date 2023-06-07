ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку (відео)

Захід заявив, що бачить ознаки, що контрнаступ ЗСУ вже почався

На сході тривають запеклі бої

Російські загарбники втрачають позиції на Бахмутському напрямку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Бахмутський напрямок. Сили оборони продовжують рух вперед на флангах, ворог втрачає позиції під Бахмутом», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що 6 червня українські війська продовжили наземні атаки на південному заході Донецької та на сході Запорізької областей. Російський блогер повідомив, що ЗСУ продовжували наступ в районі населених пунктів Новодарівка, Рівнопілля, Нескучне. Також українські сили продовжували наземні атаки на північ і південний захід від Бахмута.

Крім того, українські війська увійшли в Берхівку і станом на другу половину дня 6 червня в населеному пункті тривають бої.

До слова, Захід бачить ознаки, що контрнаступ ЗСУ вже почався.