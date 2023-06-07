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Українські сили продовжують наземні атаки на Бахмутському напрямку – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські сили продовжують наземні атаки на Бахмутському напрямку – ISW
Українські військові успішно контратакують на Бахмутському напрямку
фото з відкритих джерел

Російські блогери заявили, що українські війська відновили позиції на північній околиці Новодонецького

На Бахмутському напрямку продовжуються запеклі бої. Українські військові проводять контратаки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

6 червня українські війська продовжили наземні атаки на південному заході Донецької та на сході Запорізької областей. Російський блогер повідомив, що ЗСУ продовжували наступ в районі населених пунктів Новодарівка, Рівнопілля, Нескучне.

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжували наземні атаки на північ і південний захід від Бахмута.

Блогер з РФ стверджував, що українські війська увійшли в Берхівку і станом на другу половину дня 6 червня в населеному пункті тривають бої. 

Інший російський блогер стверджував, що українські сили просунулися з Оріхово-Василівки і захопили висоти вздовж траси Е-40. Пригожин також стверджував, що російські сили втратили невизначені позиції поблизу Роздолівки.

Росіяни заявляють, що на південно-західній околиці Бахмута точаться запеклі бої, а українські війська витіснили російські сили з позицій на захід від Кліщіївки.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що чеченські сили замінили штурмові елементи «Шторму Z» у районі Мар’їнки приблизно тиждень тому і відтоді втратили початковий ентузіазм щодо наступальних дій після того, як зіткнулися з сильним українським опором у цьому районі.

Шершень зазначив, що чеченські сили Росгвардії атакують один фланг в районі Мар'їнки, а регулярні російські війська атакують інший.

Командир російського добровольчого батальйону «Восток» Олександр Ходаковський заявив, що російські війська відбили Новодонецьке. Пізніше російські блогери заявили, що українські війська відновили позиції на північній околиці Новодонецького.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень заявив, що російські війська продовжують оборону на Новопавлівському та Оріхівському оперативних напрямках Запорізької та західної частини Донецької областей.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. 

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Теги: росія наступ військові

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Українські сили продовжують наземні атаки на Бахмутському напрямку – ISW
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