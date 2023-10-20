ЗСУ проводять наземні операції на лівому березі Херсонської області – ISW

Українські війська продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському напрямку та просунулися вперед

Українські військові продовжують здійснювати наступальні операції. Українська армія досягла успіху під Кліщіївкою, Андріївкою та Курдюмівкою. Також повідомляється про масштабні операції на лівому березі Херсонської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

19 жовтня російські війська продовжили атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та підтвердили просування.

Генштаб повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Синівки, Іванівки, Кислівки, Надії та Макіївки.

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Начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що українські війська підготували потужні укріплення на напрямі Куп'янськ-Лиман, які російським військам навряд чи вдасться прорвати, незважаючи на постійні атаки.

ЗСУ провели наступальні операції під Бахмутом 19 жовтня і, як повідомляється, просунулися вперед. Українські війська досягли успіху під Кліщіївкою, Андріївкою та Курдюмівкою.

Декілька російських джерел стверджували, що українські сили просунулися за залізничну лінію поблизу Кліщіївки, але інше російське джерело стверджувало, що українські сили не змогли просунутися далі залізничної лінії.

Російські війська провели наступальні операції під Бахмутом 19 жовтня, але не просунулися вперед. Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки під Кліщіївкою. Російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції біля Андріївки.

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Російські війська провели наступальні операції навколо Авдіївки 19 жовтня і досягли незначного просування.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Авдіївки, Новокалинового, Степового, Північного та Першотравневого.

Російські війська провели наступальні операції на південний захід від Донецька 19 жовтня та просунулися на північний схід від Новомихайлівки.

Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки в районі Мар'їнки та Новомихайлівки. Український військовий оглядач повідомив, що підрозділи російської армії безуспішно атакували поблизу Мар'їнки.

19 жовтня російські війська провели обмежені контратаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли успіхів.

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Українські війська продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області та просунулися вперед. ЗСУ досягли успіху на південь від Роботиного та південний захід від Вербового й просунулися на 400 м у невстановленій частині західного Запорізького фронту.

Російські джерела продовжували обговорювати масштабніші, ніж зазвичай, українські наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області 19 жовтня. Українські сили, ймовірно, зберігають обмежену присутність у деяких районах східного берега поблизу берегової лінії річки Дніпро та Антонівського залізничного мосту.

Російський блогер 19 жовтня заявив, що дві українські диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували річку Дніпро, розгромили російські війська у цьому районі та закріпились у селі Кринки.

ISW оцінює, що поточні українські дії здаються масштабнішими, ніж тактичні рейди, що спостерігалися раніше, а доступні відеозаписи з геолокацією вказують на те, що українські сили зберігають присутність вздовж берегової лінії та поблизу Антонівського залізничного мосту, незважаючи на російські контратаки.