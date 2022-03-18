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    Радбез ООН не виключає підготовку Росією хімічної або біологічної атаки

    Світ побоюється, що РФ може застосувати хімічну зброю в Україні - Радбез ООН не виключає підготовку Росією хімічної або біологічної атаки
    Світ побоюється, що РФ може застосувати хімічну зброю в Україні

    У Радбезі ООН Росія намагалася представити нібито нові виявлені факти, пов’язані з військово-біологічною активністю США на території України

    Розуміючи розгромні судові процеси через війну, політичне керівництво Росії шукає будь-які можливості знайти й зафіксувати на міжнародних майданчиках пояснення свого масштабного та кривавого вторгнення в Україну. Так, 18 березня за ініціативою РФ відбулося невідкладне засідання Радбезу ООН з цинічним та фейковим порядком денним: «Щодо нових фактів військово-біологічної діяльності США в Україні». Про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

    «І хоча нині для будь-кого у світі зрозуміла безпідставність і брехливість усіх російських публічних заяв (і це попри феєричні витрати на лобі та пропаганду), Росія таки намагалася представити нібито нові виявлені факти, пов’язані з військово-біологічною активністю США на території України», - розповів він.

    США та абсолютна більшість держав-членів РБ ООН відкинула фейкові звинувачення росіян.

    «На жаль, навіть в ООН сьогодні не виключають, що брифінг РФ стосовно біологічних лабораторій може бути одним з імовірних етапів підготовки групи «яструбів» Кремля до можливих біологічних/хімічних операцій на території України», - зазначив Подоляк.

    До слова, Велика Британія побоюється, що Росія може сфабрикувати привід для застосування хімічної зброї у війні з Україною, оскільки план окупувати країну та захопити Київ за кілька днів повністю провалився.

    Сполучені Штати Америки попередили: якщо Росія використовує хімічну зброю на території України, її чекають серйозні наслідки з боку США.

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    Теги: росія окупанти Радбез ООН Україна окупація #stoprussia
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    Радбез ООН не виключає підготовку Росією хімічної або біологічної атаки