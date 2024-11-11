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Посилення ППО і протидія російським КАБам: Зеленський провів Ставку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Посилення ППО і протидія російським КАБам: Зеленський провів Ставку
Зеленський повідомив, що на Ставці Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору
фото: Офіс президента України

Президент повідомив, що йому представили доповідь про комплексну програму проти російських КАБів

У понеділок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, була доповідь щодо комплексної програми проти російських керованих авіабомб. Про це президент повідомив у Telegran-каналі. 

«Заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО. Ухвалили рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетними цілями для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ», – зазначив він.

Президент повідомив, що йому представили доповідь про комплексну програму проти російських КАБів.

«Є перспективні технологічні рішення. Також була доповідь щодо поточного стану української ракетної програми, зокрема розробки власних керованих авіабомб. Доповіді щодо трирічних контрактів для виробників дронів та інших видів озброєння», – розповів Зеленський.  

Крім того, до Ставки глава держави заслухав велику детальну доповідь Олександра Сирського.

«Є рішення Головкома про суттєве посилення найскладніших напрямків – Курахівського та Покровського. На Курщині наші хлопці продовжують стримувати за межами України майже 50-тисячне вороже угруповання», – додав президент.   

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відзначив, що російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для українських сил. Про це він сказав у вечірньому зверненні 10 листопада. Зеленський також подякував тим, хто знищує російську техніку на фронті.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що цього року Україна виробила перші сто одиниць ракетного озброєння і буде нарощувати таке виробництво. Зараз уже понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для наших Сил оборони та безпеки України». Зеленський також зазначив, що вперше за роки незалежності Україна має системні моделі для інвестування від партнерів.

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Теги: Володимир Зеленський президент озброєння

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