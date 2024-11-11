Зеленський нагородив понад 800 військових, більшість із них – посмертно

Нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 857 захисників України, 472 із них – посмертно. Відповідні укази №759/2024 та №760/2024 оприлюднені на сайті глави держави.

У документах вказується що нагороди призначені за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Воїни отримали ордени Богдана Хмельницького, Данила Галицького та «За мужність», медалі «За військову службу Україні», «За бездоганну службу», «Захиснику Вітчизни» й «За врятоване життя».

Нагадаємо, 30 жовтня, в Ужгороді президент України Володимир Зеленський відвідав українських військових, які проходять реабілітацію, та відзначив їх держнагородами. Зеленський також подякував захисникам від усіх українців, від усієї України за захист.

Раніше президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя, з нагоди Дня захисників і захисниць України.