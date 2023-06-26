На Таврійському напрямку ворог втратив майже чотири роти. ЗСУ просуваються вперед

Сили оборони просуваються на Таврійському напрямку, є звільнені території

Сили оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневих завдання

Сили оборони просуваються вперед на Таврійському напрямку. Вже є звільнені території і наш рух продовжується. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, упродовж минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та здійснив 450 обстрілів. «Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 954 вогневих завдання», – уточнив він.

За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Знищено 15 одиниць військової техніки противника.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА Supercam, самохідна артилерійська установка 2С3 «Акація» та автомобільна техніка. Також було знищено склад боєприпасів ворога.

Нагадаємо, Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль, що у Волноваському районі Донецької області.

Також ЗСУ просунулись вглиб на 1,5 км на Мелітопольському напрямку.

Триває 488-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 36 бойових зіткнення.