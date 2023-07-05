Вибух у суді Києва: адвокат пояснив вчинок Гуменюка

Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати

Вісім років Ігор Гуменюк тримався у СІЗО без вироку суду

Ігор Гуменюк, який загинув сьогодні у Шевченківському суді внаслідок підриву гранати, міг на такий крок через відчай. Адже він вісім років був у СІЗО без вироку та хотів піти на фронт. Про це заявив адвокат Гуменюка Олександр Свиридовський

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«Сьогодні було чергове засідання щодо Гуменюка і суд вкотре продовжив йому тримання під вартою без будь-яких доказів. У нього певним чином був пригнічений стан, бо 31 серпня вже буде вісім років, як він тримається в СІЗО без вироку суду. Якщо він дійсно вчинив такі дії, то велика частка вини цього лежить на суді і на прокурорі, які вісім років продовжують його тримання під вартою. Хоча він неодноразово звертався із заявами, що хоче брати участь у бойових діях. Хотів мобілізуватися і захищати нашу батьківщину. А суд постійно продовжував тримання під вартою.

Нагадаємо, сьогодні ввечері 5 липня у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. За неофіційною інформацією, звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати.

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Згодом міністр МВС Клименко повідомив, що після вибухів у Шевченківському суді Києві на місце події вже прибули поліцейські, слідчо-оперативні групи, спецназівці, вибухотехніки та інші необхідні служби. За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до суду підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у вбиральні невідомий вибуховий пристрій.

Також стало відомо, Ігор Гуменюк, який підірвав вибуховий пристрій на території Шевченківського райсуду Києва, загинув на місці події. Наразі невідомо, яким чином вибуховий пристрій потрапив до будівлі Шевченківського райсуд Києва.