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Українські воїни вдарили по окупантах на Кінбурнській косі: названо втрати

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські воїни вдарили по окупантах на Кінбурнській косі: названо втрати
фото ілюстративне

Підтверджено знищення ворожої автомобільної техніки та до 10 росіян

Сили оборони України 18 січня вдарили по позиції російських військ на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Про це повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Підтверджено знищення ворожої автомобільної техніки та до 10 росіян.

Гуменюк зазначила, що противник час від часу займає позиції на Кінбурнській косі, щоб атакувати Очаківський напрямок, передають Патріоти України. Вона пояснила, що війська РФ можуть повернутися на Кінбурнську косу, адже вони тимчасово контролюють сухопутний коридор.

«Наша робота досить результативна і за минулу добу є знищення автомобільної техніки та до 10 одиниць ворога. Це говорить про те, що спокою їм там немає», – заявила спікерка.

Так було і минулої доби. Загарбники із реактивних систем залпового вогню, у тому числі з використанням запальних боєприпасів, заборонених Женевською конвенцією, вдарили по Очаківській громаді. Внаслідок цього пошкодження отримали житлові будинки, але ціляться окупанти також по портовій інфраструктурі Очакова.

Додамо, що Кінбурнська коса залишається єдиною територією Миколаївської області, яка окупована військами країни-агресорки.

Нагадаємо, триває 330-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав чотири ракетних удари, з них два – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Небезпека авіаційних та ракетних ударів окупантів є на всій території України.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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