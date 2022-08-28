ЗСУ відправили на той світ ще 250 окупантів: оновлені дані про втрати ворога
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 250 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 750 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 28 серпня орієнтовно склали:
- танків ‒ 1942 (+3) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) одиниць;
- артилерійських систем – 1050 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 274 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 148 (+0) одиниць;
- літаків – 234 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 202 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) одиниць;
- крилаті ракети – 196 (+0) одиниць;
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) одиниць;
- спеціальна техніка – 99 (+0) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 186 доба повномасштабної війни Росії проти України. На Слов'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках українські захисники зупинили наступ російських загарбників та змусили їх відійти.
Також раніше стало відомо, що Збройні сили України знищили два ворожі склади боєприпасів, в Дудчанах і Давидовому Броді Херсонської області, а також польовий пункт постачання в Воскресенському.
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