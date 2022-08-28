ЗСУ відправили на той світ ще 250 окупантів: оновлені дані про втрати ворога

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 250 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 46 750 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 28 серпня орієнтовно склали:

танків ‒ 1942 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин ‒ 4257 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1050 (+5) одиниць;

РСЗВ – 274 (+0) одиниць;

засоби ППО – 148 (+0) одиниць;

літаків – 234 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 202 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 196 (+0) одиниць;

кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3171 (+6) одиниць;

спеціальна техніка – 99 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Втрати ворога станом на 28 серпня 2022 року Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, триває 186 доба повномасштабної війни Росії проти України. На Слов'янському, Бахмутському й Авдіївському напрямках українські захисники зупинили наступ російських загарбників та змусили їх відійти.

Також раніше стало відомо, що Збройні сили України знищили два ворожі склади боєприпасів, в Дудчанах і Давидовому Броді Херсонської області, а також польовий пункт постачання в Воскресенському.