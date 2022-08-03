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ЗСУ відбили атаки ворога на чотирьох напрямках, – Генштаб

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 18:44 glavcom.ua
ЗСУ відбили атаки ворога на чотирьох напрямках, – Генштаб
Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад
фото з відкритих джерел

Ворог не припиняє ведення повітряної розвідки

Триває 161-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець. Ворог вів наступальний бій в напрямку Білогірки, який теж не закінчився успіхом для рашистів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

Без особливих змін. На останньому ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Середина Буда, Рижівка та Журавка Сумської області.

Харківський напрямок

Противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Дементіївка, Золочів, Прудянка, Світличне, Питомник, Руська Лозова, Лісне, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Михайлівка, Коробочкине, Стара Гнилиця, Мосьпанове, Пришиб, Перемога, Українка, Рубіжне, Верхній Салтів, Старий Салтів, Молодова та Велика Бабка. Завдав авіаудару неподалік Прудянки. 

Ворог вів повітряну розвідку БпЛА біля Петрівки, Федорівки та Дементіївки. Задіяв засоби радіоелектронної боротьби у районах Іванівки, Студенка, Василенкового та Гетьманівки.

Слов’янський напрямок

Противник здійснював обстріли із артилерії різних калібрів у районах населених пунктів Протопопівка, Велика Комишуваха, Мечебилове, Гусарівка, Чепіль, Норцівка, Долина, Мазанівка, Краснопілля. Новопавлівка, Довгеньке, Дібрівне, Бражківка, Вірнопілля, Червоне, Карнаухівка, Рідне, Адамівка, Богородичне та Маяк.

Краматорський напрямок

Зафіксовано обстріли біля Званівки, Стародубівки, Спірного, Сіверська, Верхньокам’янського, Пискунівки та Григорівки.

Бахмутський напрямок

Окупанти здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Берестове, Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Травневе, Кодема, Майорськ, Підгородне, Весела Долина, Покровське, Краснополівка, Білогорівка та Веселе. Також ворог завдав авіаційних ударів поблизу Бахмутського, Соледара, Берестового, Яковлівки та Клинового.

Російські загарбники вели штурмові дії в районі Берестового та в напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Володимирівка – Соледар, Відродження – Кодема, Відродження – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Доломітне – Семигір’я. Всі ворожі спроби штурму українські воїни відбили, завдали окупантам втрат та відкинули назад.

Авдіївський напрямок

Противник обстрілював із танків та артилерії райони Нью-Йорка, Красногорівки, Авдіївки, Пісків, Нетайлового та Кам’янки. Ворог намагався вести наступ в напрямках Новоселівка Друга –Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Василівка – Красногорівка, Мінеральне – Авдіївка та на напрямку Донецьк – Піски, успіху не мав, відійшов.

Новопавлівський та Запорізький напрямки

Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Богоявленка, Шевченко, Володимирівка, Павлівка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка, Новопіль, Зелене Поле, Новосілка, Залізничне, Малі Щербаки, Кам’янське, Мала Токмачка, Лук’янівське, Нескучне, Полтавка, Могила Сторожова, Ольгівське, Новоандріївка, Новоданилівка, Червоне, Білогір’я та Времівка. Ворог завдав авіаударів біля Новосілки, Новополя і Полтавки.

Всі намагання окупантів просунутися в напрямках Мар’їнки та Білогірки наші захисники звели нанівець.

Південнобузький напрямок

Противник здійснював обстріли із озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Зоря, Луч, Посад-Покровське, Лимани, Лупареве, Партизанське, Кобзарці, Нова Зоря, Андріївка, Біла Криниця, Червоний Яр, Лепетиха, Галіцинове, Любомирівка та Червона Долина.

Ворог завдав авіаційного удару біля урочища Андріївка. Вів наступальний бій в напрямку Білогірки, успіху не мав, відійшов. Ворог не припиняє ведення повітряної розвідки БпЛА.

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування «Калібр». Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Окупанти деморалізовані тотальним спротивом українського народу. Російському командуванню все важче поповнювати підрозділи, що зазнають втрат у розв’язаній ним безглуздій війні. Російська пропаганда продовжує брехати, вигадуючи неіснуючі перемоги та покриваючи злочини своєї армії та найманців. 

 

Теги: ЗСУ окупанти росія Україна війна

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