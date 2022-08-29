У Херсоні ЗСУ влучили у військову частину з окупантами (відео)

Нараз, офіційного підтвердження цієї інформації немає

Українські захисники України поцілили у військову частину рашистів в окупованому Херсоні. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

«Військова частина.... все... Пряме влучення, прямо посередині будівлі... Приїхали орки, своїх збирати», – зазначається у повідомленні.

Нараз, офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.