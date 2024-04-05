Комітет Ради рекомендує розробити державну стратегію з меморіалізації війни

У резолюції передбачений перегляд чинного законодавства, нормативно-правових актів щодо меморіалізації російсько-української війни

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує розробити державну стратегію з меморіалізації російсько-української війни. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначається, що комітет парламенту ухвалив резолюцію, згідно з якою формування державної стратегії меморіалізації російсько-української війни визнане важливою та нагальною справою.

До процесу меморіалізації мають долучитися неурядові громадські організації, освітні й наукові заклади, регіональні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Також у резолюції передбачений перегляд чинного законодавства, нормативно-правових актів щодо меморіалізації російсько-української війни й за потреби оновлення цих норм та внесення відповідних змін.

Голова Комітету Микита Потураєв зазначив, що другий раунд обговорення з цієї теми запланований на 23 квітня 2024 року.

Як повідомлялось, 15 березня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

Міністерство у справах ветеранів надало роз'яснення щодо того, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Про це йдеться на сайті Мінветеранів. Зазначається, що ч. 1 ст. 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу» визначено вичерпний перелік осіб, хто має право бути похований на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Окрім того, на кладовищі можуть здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX столітті. Особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів.