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Комітет Ради рекомендує розробити державну стратегію з меморіалізації війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Комітет Ради рекомендує розробити державну стратегію з меморіалізації війни
До процесу меморіалізації мають долучитися неурядові громадські організації, освітні й наукові заклади
фото з відкритих джерел

У резолюції передбачений перегляд чинного законодавства, нормативно-правових актів щодо меморіалізації російсько-української війни 

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує розробити державну стратегію з меморіалізації російсько-української війни. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Зазначається, що комітет парламенту ухвалив резолюцію, згідно з якою формування державної стратегії меморіалізації російсько-української війни визнане важливою та нагальною справою.

До процесу меморіалізації мають долучитися неурядові громадські організації, освітні й наукові заклади, регіональні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Також у резолюції передбачений перегляд чинного законодавства, нормативно-правових актів щодо меморіалізації російсько-української війни й за потреби оновлення цих норм та внесення відповідних змін.

Голова Комітету Микита Потураєв зазначив, що другий раунд обговорення з цієї теми запланований на 23 квітня 2024 року.

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Як повідомлялось, 15 березня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження щодо визначення місця розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатненській сільській територіальній громаді Фастівського району Київської області.

Міністерство у справах ветеранів надало роз'яснення щодо того, хто має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Про це йдеться на сайті Мінветеранів. Зазначається, що ч. 1 ст. 15-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу» визначено вичерпний перелік осіб, хто має право бути похований на Національному військовому меморіальному кладовищі.

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Окрім того, на кладовищі можуть здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX столітті. Особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабінетом міністрів.

Теги: війна Україна Український інститут національної пам'яті Міністерство культури

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