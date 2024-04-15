У Севастополі повітряна тривога, рух Кримським мостом перекрито

Повітряну тривогу в Севастополі було оголошено о 11: 26

Сьогодні, 15 квітня у тимчасово окупованому Севастополі оголошено повітряну тривогу, рух для автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Про це повідомив так званий губернатор міста Михайло Развожаєва та Telegram.

«Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу в Севастополі було оголошено о 11: 26.

Раніше повідомлялося, що зранку 15 квітня в центрі тимчасово окупованого Севастополя пролунали вибухи.

Також зазначалося, що група з п'яти гелікоптерів пролетіла через Джанкойський район у бік Арабатської стрілки. Згодом ще дві пари штурмовиків Су-25 через Джанкойський район у напрямку Арабатської стрілки.