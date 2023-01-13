Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ вперше затрофеїли російський експортний танк Т-90С

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вперше затрофеїли російський експортний танк Т-90С
фото ілюстративне

Т-90С спочатку призначені для експорту, натомість були передані російській армії після серйозних втрат броні

Українські військові затрофеїли російський танк Т-90С, який був призначений передусім для експорту. Про це повідомляє «АрміяInform».

Зазначається, що це перший випадок захоплення саме Т-90С від початку широкомасштабного вторгнення російської армії. Раніше в мережі вже з’являлися кадри з цими танками, які нібито готувалися до відправки в Україну.

Ці танки, спочатку призначені для експорту, натомість були передані російській армії після серйозних втрат броні.

Танк має автоматичну коробку передач і поліпшену систему управління вогнем. Зовні бойова машина відрізняється від звичайного Т-90С наявністю блоків динамічного захисту. Для їх встановлення довелося прибрати інфрачервоні прожектори «Штора-1», які забезпечують захист від керованих протитанкових ракет.

Також на початку цього року було зафіксовано кілька випадків знищення машин цієї модифікації на Херсонському напрямку. Усього ж за різними даними росіяни вже втратили від трьох до 10 танків Т-90С.

Нагадаємо, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контррозвідники СБУ затримали ворожого агента
Коригував удари по енергетиці і складах ЗСУ: під Києвом затримано агента ФСБ
Сьогодні, 07:27
Від приміщення, де перебували окупанти, залишились одні руїни
У мережі з'явилось останнє фото рашистів перед фатальним ударом ЗСУ по Макіївці
Сьогодні, 00:41
Сили оборони України за добу завдали значних втрат окупантам
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54

Події в Україні

НАТО розмістить у Румумнії спостережні літаки
НАТО розмістить у Румумнії спостережні літаки
Генштаб РФ скасував відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків
Генштаб РФ скасував відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків
Росіяни вдарили по автобусному парку в Херсоні: є постраждалі (відео)
Росіяни вдарили по автобусному парку в Херсоні: є постраждалі (відео)
ЗСУ вперше затрофеїли російський експортний танк Т-90С
ЗСУ вперше затрофеїли російський експортний танк Т-90С
Росія готує нову ракетну атаку. «Південь» повідомив подробиці
Росія готує нову ракетну атаку. «Південь» повідомив подробиці
РФ на днях оголосить мобілізацію. Хоче створити двохмільйонну армію – розвідка
РФ на днях оголосить мобілізацію. Хоче створити двохмільйонну армію – розвідка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
28K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
19K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
14K
Глава МЗС Росії Лавров їде в Білорусь: названо причину
8899
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту