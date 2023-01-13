ЗСУ вперше затрофеїли російський експортний танк Т-90С

Т-90С спочатку призначені для експорту, натомість були передані російській армії після серйозних втрат броні

Українські військові затрофеїли російський танк Т-90С, який був призначений передусім для експорту. Про це повідомляє «АрміяInform».

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Зазначається, що це перший випадок захоплення саме Т-90С від початку широкомасштабного вторгнення російської армії. Раніше в мережі вже з’являлися кадри з цими танками, які нібито готувалися до відправки в Україну.

Ці танки, спочатку призначені для експорту, натомість були передані російській армії після серйозних втрат броні.

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Танк має автоматичну коробку передач і поліпшену систему управління вогнем. Зовні бойова машина відрізняється від звичайного Т-90С наявністю блоків динамічного захисту. Для їх встановлення довелося прибрати інфрачервоні прожектори «Штора-1», які забезпечують захист від керованих протитанкових ракет.

Також на початку цього року було зафіксовано кілька випадків знищення машин цієї модифікації на Херсонському напрямку. Усього ж за різними даними росіяни вже втратили від трьох до 10 танків Т-90С.

Нагадаємо, триває 324-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області.