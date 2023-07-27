Українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили – Тарнавський

На півдні ЗСУ долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті

За словами військового, наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні «обов'язково буде». Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

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За словами військового, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті.

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що не недооцінює окупантів, які показали свій професіоналізм і не дали ЗСУ швидко просуватися.

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«Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку», – сказав Тарнавський.

Генерал стверджує, що українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили.

«Повільно чи ні, але наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв», – резюмував воєначальник.

Нагадаємо, після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті.

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До слова, ЗСУ поступово рухаються вперед біля Бахмута. На Куп'янському та Лиманському напрямках російські окупанти намагаються атакувати позиції наших військ.