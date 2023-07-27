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Українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили – Тарнавський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили – Тарнавський
На півдні ЗСУ долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті
фото: Генштаб

За словами військового, наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський заявив, що успіх у наступі Збройних Сил України на півдні «обов'язково буде». Про це він повідомив в інтерв'ю ВВС.

За словами військового, на півдні українські війська долають масштабні укріплення та мінні поля росіян, а тому багато завдань доводиться виконувати піхоті.

Командувач Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що не недооцінює окупантів, які показали свій професіоналізм і не дали ЗСУ швидко просуватися.

«Будь-яку оборону можна зламати, але потрібен час, терпіння та вмілі дії. Україна повільно виснажує свого ворога. Росія не переживає через втрату своїх людей, а останні зміни у військовому керівництві означають, що все далеко не в порядку», – сказав Тарнавський.

Генерал стверджує, що українське командування ще не ввело у бій основні ударні сили.

«Повільно чи ні, але наступ іде, і він обов'язково досягне своєї мети. Якби наступ не мав успіху, я б зараз з вами не розмовляв», – резюмував воєначальник.

Нагадаємо, після двох місяців повільного прогресу на полі бою Україна, схоже, нарощує темп контрнаступу, розгортаючи тисячі додаткових військ на південному фронті.

До слова, ЗСУ поступово рухаються вперед біля Бахмута. На Куп'янському та Лиманському напрямках російські окупанти намагаються атакувати позиції наших військ.

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Теги: війна контрнаступ ЗСУ військові

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