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ЗСУ за тиждень ліквідували близько 10 батальйонів росіян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ за тиждень ліквідували близько 10 батальйонів росіян
За тиждень РФ втратила 77 танків
фото ілюстративне

Бойових броньованих машин у РФ поменшало на п'ять мотострілкових батальйонів

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати в Україні значних втрат у живій силі та техніці. За минулий тиждень Сили оборони ліквідували близько десяти батальйонів загарбників, тобто на один більше, ніж тижнем раніше. Про це передає Military Media Center з посиланням на дані статистики від Генештабу ЗСУ.

Зазначається, що за тиждень – з 30 жовтня по 5 листопада – українські воїни ліквідували:

  • 5160 солдатів ЗС РФ (умовно 10 батальйонів, оскільки 1 батальйон становить близько 500 осіб особового складу);
  • 77 танків (умовно три танкові батальйони, позаяк один танковий батальйон налічує близько 31 одиниці);
  • 154 бойові броньовані машини (умовно п'ять мотострілкових батальйонів, оскільки один мотострілковий батальйон – це близько 34 одиниць);
  • 162 артилерійську установку (умовно дев’ять артилерійських дивізіонів, адже один артдивізіон включає приблизно 18 гармат);
  • 10 ракет;
  • літак.

Нагадаємо, триває 621-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 53 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено чотири розвідувальних БпЛА ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійських засоби та п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: війна ЗСУ окупанти росія

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