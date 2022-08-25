Володимир Балюк. Історія десантника, який зупинив атаку окупантів на Херсонщині

Від початку повномасштабного вторгнення десантник боронив український Південь

Щира усмішка на його дитячих фото – найперше, що пригадує Людмила Балюк, коли її просять розповісти про сина. Каже, він був надзвичайно світлою людиною. Десантник із чималим бойовим досвідом, від початку повномасштабного вторгнення Володимир Балюк боронив український Південь. Рідні і досі не можуть повірити, що його життя обірвали осколки ворожих снарядів.

Народився Володимир Балюк на Волині, у селі Сереховичі нині Ковельського району. Після закінчення ліцею вступив до Луцького національного технічного університету. Попри це, марив армією, намагався потрапити до Академії прикордонних військ, де навчався старший брат. Із військовим вишем не склалося, тож Володимир вирішив підписав контракт із 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою ЗСУ. Був 2016 рік. Юнак потрапив у зону АТО.

Володимир Балюк мріяв про службу в армії змалечку фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

«Як пояснив нам, більше чекати не міг, бо хотів бути корисним державі та побратимам. Взагалі про службу Володимир мало розповідав. Мовляв, все чудово, а справжні чоловіки ніколи не жаліються на труднощі. Тому у нашого Вови все було добре. Після смерті ми дізнались про нього набагато більше, ніж за життя», – розповіла у інтерв’ю газеті «Факти» мама десантника Людмила Балюк.

Володимир Петрович Балюк (1996 – 5 квітня 2022) – український військовий, сержант Десантно-штурмових військ ЗСУ. Із початку війни брав участь у бойових діях на території Херсонської та Миколаївської областей. Здійснював вогневе прикриття, евакуював поранених із поля бою, виводив з оточення особовий склад, знищував техніку та живу силу противника. 5 квітня вступив у бій на околиці населеного пункту Нововознесенське Херсонської області, особисто знищив близько 10 військовослужбовців противника та дві одиниці БМД-2 з ПЗРК Javelin. У результаті бою зазнав поранень, несумісних із життям. Герой України (2022, посмертно).

Володимир служив у Пісках поблизу Донецького аеропорту, тут постійно були обстріли з боку ворога. Побратими називали його «Балу», такий позивний обрали через схожість із прізвищем.

Паралельно під час участі в АТО Володимир Балюк вступив до одного із університетів Львова та здобув спеціальність «кіберпезпека». Був спортсменом, завжди займав призові місця на змаганнях із практичної стрільби, бігу та кросфіту. Із таким багажем військовий міг би почати будувати кар’єру офіцера, посада головного сержанта десантно-штурмової роти, яку обіймав, була для нього більш важливою.

Володимир постійно вдосконалював свою військову майстерність фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

«Він був надійним, спокійним та виваженим, чесним і справедливим чоловіком. Не було таких питань, які б він не зміг вирішити», – пригадує офіцер-десантник з позивним «Одін», друг та безпосередній командир Балюка.

На початку квітня підрозділ, в складі якого 25-річний Володимир Балюк командував штурмовою групою, вів наступальні дії. Десантники мали закріпитися в одному з населених пунктів на півдні України. Проте противник, щоб зірвати наступ, кинув танки, бронетехніку та чимало живої сили.

«Зав’язався важкий, жорсткий та потужний бій. Несподівано, на правому фланзі з’явилася ворожа бойова машина десанту, яка йшла прямо на наші бойові позиції. Володимир помітив бойову машину та відразу «підсмажив» її з «Джавеліну». За кілька хвилин з’явилася ще одна БМД противника. Володимир миттєво схопив до рук «NLAW» та підбив дугу «Беху». Вона теж запалала. Бій продовжувався. Контратака окупантів захлеснулася. Рашисти почали відступати, прикриваючи свій відхід вогнем з усього наявного озброєння. Саме в цей момент Володимир отримав смертельне осколкове поранення…», – описує останні бій побратима Одін.

Унікальне відео останнього бою Героя-десантника АрміяInform отримала від його побратимів.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Загалом, під час того бою, штурмова група, якою командував сержант Володимир Балюк – знищила чотири БМД та багато окупантів.

«Знаєте, мені досі не віриться, що Володі з нами нема, – продовжує Одін. – Я чомусь думаю, що Володя все одно десь тут поруч, просто ми його не бачимо. І вже з неба, він буде допомагати нам далі знищувати ворога та гнати його з нашої рідної землі».

За проявлену особисту мужність та героїзм, стійкість та рішучість під час відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, головний сержант десантно-штурмової роти сержант Володимир Балюк отримав звання – Герой України (посмертно).