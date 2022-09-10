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ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині
Військові звільнили від окупантів Василенкове та Артемівку
фото: В.Зеленський

Безмежна подяка всім нашим воїнам, подякував Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що військові 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині. Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram.

«Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам!Пишаємося кожною й кожним!», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.

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Теги: Володимир Зеленський Харківщина війна

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