ЗСУ звільнили ще два села на Харківщині

Безмежна подяка всім нашим воїнам, подякував Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що військові 113-ї окремої бригади територіальної оборони звільнили Василенкове та Артемівку, що на Харківщині. Про це Зеленський написав на своїй сторінці в Telegram.

«Крок за кроком наші бійці деокуповують українську землю. Маємо пам'ятати, що свобода не дається легко. Українські захисники ціною власного життя виборюють незалежність для кожного з нас. Безмежна подяка всім нашим воїнам!Пишаємося кожною й кожним!», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.

Згодом міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву.