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ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів на півдні України

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів на півдні України
ЗСУ продовжують знищувати окупантів на півдні
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

ЗСУ знищили 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки

Збройні сили України завдали 11 авіаударів по позиціях окупантів у 7 районах на півдні України. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Українська авіація била по позиціях ворога в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускинського.

Унаслідок виконання вогневих завдань ЗСУ знищили 17 загарбників, радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби «Зоопарк 1» та 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Протягом дня ворог намагався покращити тактичне становище шляхом проведення штурмових дій у напрямку Благодатне - Партизанське за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії.

Увечері з Олександрівки ворог намагався просунутися в бік Таврійського. Удачі не мав, відступив. Окупанти також продовжили обстріли Марганця та Нікополя.

Корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів і катерів маневрує вздовж кримського узбережжя, ховаючись від ймовірного ураження. Але напоготові тримає 2 надводних ракетоносії, споряджених 16 ракетами і двома великими десантними кораблями.

Нагадаємо, українські морпіхи завдали кількох ударів по скупченню військової техніки та особового складу окупантів на Донецькому напрямку. Загалом за день було знищено 16 загарбників.

Як повідомлялося, українські бійці на півдні знищили російський комплекс станцій супутникового зв’язку «Легенда-2» та склад боєприпасів у Благодатному. 

Теги: війна в Україні війна окупанти ЗСУ

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