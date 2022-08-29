Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 29 серпня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 29 серпня
Вночі по позиціях наших захисників на Бахмутському напрямку завданий ракетний удар
фото з відкритих джерел

Донецька область залишається без газу і частково без води й електрики

 

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Рівненська область

Внаслідок вчорашніх вечірніх ракетних ударів у м. Сарни жертв немає. Рівень збитків встановлюється.  На місці події завершили роботу рятувальники, працівники поліції, СБУ, прокуратури. Удари будо завдано по об‘єкту військової інфраструктури.

На Дніпропетровщині

Ворог обстріляв три райони – Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський. У Нікопольському під вогонь потрапили  Нікополь, Марганець і Червоногригорівська громада.  У Нікополі 2600 людей залишилися без світла. У Червоногригорівці пошкоджені 15 будинків, підприємство, храм і лінії електропередач. У Марганці масштаби руйнувань з’ясовуються. Всюди,попередньо, минулося без постраждалих.

Учора увечері через обстріл Нікополя одна  людина загинула, п’ятеро поранені. Четверо  з поранених у лікарні. Один у важкому стані. У Синельниківський та Дніпровський райони ранком прилетіли російські ракети. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих з’ясовується.

Харківщина

Вчора ввечері – обстріл центру Харкова (Київський район). Частково зруйнована 3-поверхова будівля. Без постраждалих. Вранці – обстріл Київського району, імовірно, касетними снарядами. Пошкоджені приватні будинки. Попередньо – одна людина постраждала.

Луганщина

Вночі по позиціях наших захисників на Бахмутському напрямку завданий ракетний удар. Сім разів зафіксовані артилерійські обстріли з боку росіян. У чотирьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Шість разів відкривали мінометний вогонь. Один раз ворог застосував танк.

Донеччина

Вночі – удар по Слов'янську і Костянтинівці. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

За добу по області – вісім загиблих, сім поранених. Були обстріляні Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Миколаївка, с.Петрівка, с.Тетянівка. Пошкоджена багатоповерхівка, 17 приватних житлових будинків, два цеха ПрАТ «АКХЗ», господарча споруда.

Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вчора ввечері по промисловій інфраструктурі міста Миколаїв ворог ударив з РСЗВ «Ураган». Постраждалих немає.  Вчора також внаслідок ворожого обстрілу смт Первомайське Первомайської громади частково зруйновано житлові будинки. Постраждалих немає.

Внаслідок вчорашніх обстрілів Шевченківської громади у селищі Любомирівка одна людина загинула, у с. Котляреве одна людина зазнала важких поранень. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

Вночі – артилерійські обстріли с. Котляреве. Влучання у два житлових будинки, господарські споруди. Інформація щодо постраждалих уточнюється.  Вчора ввечері ворог завдавав удари по м. Очаків Очаківської громади. Влучання переважно по території аквазони. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. Так,  вчора ввечері було обстріляне смт Березнегувате. Сьогодні зранку — село Висунськ. Внаслідок обстрілів є пошкоджені житлові будинки. Інформація щодо постраждалих відсутня.

Протягом минулої доби — обстріли Широківської громади. Вночі обстрілів зазнало с. Червона Долина. Пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Також були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає.

Зранку тривають обстріли Широківської громади. Інформація щодо пошкоджень і постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Вночі у Херсоні були гучні та потужні вибухи. Також вибухи, авіація та автоматні обстріли спостерігалися протягом минулого дня на Херсонщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ завдали влучні удари по трьох пунктах управління російської армії в Херсоні, Дар’ївці, та по пункту 35-ої армії РФ у Новій Каховці. Під вечір пролунали вибухи і біля Олешкок в районі р. Конка. Тривають важкі бойові дії на Бериславщині.

Не зважаючи на великий тиск і небезпеку жителі області продовжують висловлювати свою проукраїнську позицію. Зокрема, херсонці разом з активістами «Жовтої Стрічки» продовжують маркувати будівлі, які окупаційна влада та військові РФ використовують у власних цілях. Також у Херсоні більшає патріотичних закликів і української символіки.

Нагадаємо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. 

Читайте також: 

Теги: війна окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Донецькій області зміниться тривалість комендантської години
В Донецькій області зміниться тривалість комендантської години
26 серпня, 21:47
На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун
На Одещині на аукціоні продали херсонський кавун, гроші підуть на ЗСУ (відео)
Вчора, 16:08
ЗСУ влучили у центр будівлі
У Херсоні ЗСУ влучили у військову частину з окупантами (відео)
Сьогодні, 08:31

Події в Україні

ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України
ЗСУ повідомили про нові успіхи на півдні України
Рашисти обстріляли Енергодар: 10 людей дістали поранення
Рашисти обстріляли Енергодар: 10 людей дістали поранення
Майже 2 тис. танків та 200 крилатих ракет. Генштаб назвав втрати ворога
Майже 2 тис. танків та 200 крилатих ракет. Генштаб назвав втрати ворога
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 29 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 29 серпня
Окупанти вранці вгатили по двох районах Дніпропетровщини, пошкодили храм та будинки 
Окупанти вранці вгатили по двох районах Дніпропетровщини, пошкодили храм та будинки 
У Херсоні ЗСУ влучили у військову частину з окупантами (відео)
У Херсоні ЗСУ влучили у військову частину з окупантами (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
На Волині та Рівненщині прогриміли вибухи (відео)
50K
В окупованому Криму знову пролунали вибухи (відео)
46K
Загроза аварії на ЗАЕС: які території може накрити радіаційна хмара
22K
Авіація знищила «Ураган» і «Панцир» окупантів
22K
Російське командування евакуюється на лівий берег Дніпра, – Вілкул
17K
Кадровий окупаційний десант. Кого Росія кидає керувати Україною

Новини

«Жодна жертва не стане марною». Зверненння Залужного на День пам'яті захисників України
Сьогодні, 08:12
Місія МАГАТЕ вже прямує в Україну
Сьогодні, 07:40
Розвідка боєм під Слов’янськом завершилась для окупантів поразкою
Сьогодні, 07:22
Росія випустила з Білорусі по Україні близько п’яти ракет
Сьогодні, 06:46
Українські воїни знищили розвідгрупу окупантів на Херсонщині
27 серпня, 07:16
Литва купить безпілотники-камікадзе для ЗСУ 
26 серпня, 20:59

Прес-релізи

На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
На Київщини встановлено пам’ятні знаки про вклад енергетиків у післявоєнну відбудову України
25 серпня, 16:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту