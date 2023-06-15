Порошенко закликав припинити срачі

«Я розумію, що втомилися, я розумію, що нерви. Але треба тримати єдність аж до нашої повної перемоги»

Петро Порошенко під час поздки на східний фронт разом з бійцями 46-ї бригади ДШВ звернувся до українців із закликом припинити внутрішні конфлікти і зосередитись на допомозі Збройним Силам.

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«Не менш важливою, ніж міць наших Збройних Сил України, ніж допомога наших партнерів, союзників є наша внутрішня єдність. У нас є один ворог – це Путін», – наголосив Порошенко.

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«Я розумію, що втомилися, я розумію, що нерви. Але треба припинити срач, вибачте на слові. Треба тримати єдність аж до нашої повної перемоги. І це послання, яке я хочу передати від наших військових з фронту: єдність, підтримка Збройних Сил і перемога понад усе», – переконаний п’ятий президент.

«Я пишаюся бути тут разом з героїчною 46-ою. Бригада вела героїчні бої в різних напрямках. Я пам’ятаю Соледар, коли 46-та до останнього тримала позиції. Я пам’ятаю і Бахмут», – розповів Порошенко.

Порошенко привіз бригаді техніку, зокрема п’ять лазне-пральних комплексів та гранатометні боєприпаси. «46-та нарешті отримує повний бригадний комплект лазне-пральних комплексів. Буває таке, що військові місяць можуть залишатися без можливості прийняти душ. А тут на кожен батальйон буде комплекс, і за день може декілька рот попрати форму, і прийняти душ», – говорить Порошенко.

«Збройні Сили сьогодні здатні виконати дуже важливий комплекс завдань під час наступу, і ми робимо все можливе, щоб їм допомогти», – говорить Петро Порошенко.

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Нагадаємо, Порошенко з трибуни Верховної Ради заликав депутатів звернутися до Міжнародного кримінального суду, який має видати ще один ордер проти Путіна за трагедію на Півдні України.