ЗСУ звільнили ще одне селище на Донеччині

Солодке повернулось під контроль захисників України

Українські бійці продовжують повертати населені пункти під контроль України та нищити окупантів. Зокрема, на Донеччині ще одне село перейшло під контроль захисників. Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

«ЗСУ повернули контроль над селищем Солодке на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

Солодке – селище в Україні у Волноваському (раніше Мар'їнському) районі Донецької області. Відстань до райцентру становить близько 24 км і проходить переважно автошляхом місцевого значення.

Раніше повідомлялося, що українські бійці вибили ворога з селища Біле Ізмаїльського району (острів Зміїний). Таким чином, Одеська область повністю звільнена від окупантів.

Нагадаємо, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.