  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Звільнені українці повертаються з полону: оприлюднено хвилююче відео
рус
    Події в Україні

    Звільнені українці повертаються з полону: оприлюднено хвилююче відео

    Полонені повертаються додому - Звільнені українці повертаються з полону: оприлюднено хвилююче відео
    Полонені повертаються додому
    фото: скріншот із відео

    Наразі люди вже перебувають на підконтрольній Україні території

    П’ятеро цивільних, які незаконно утримувались окупантами у якості полонених, повернулись додому. Наразі вони вже перебувають на підконтрольній Україні території. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Розвідники також оприлюднили відео із полоненими, які їдуть додому.

    Раніше повідомлялося, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

    Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.

    Також вдалось повернути тіло одного загиблого захисника України.

    Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося звільнити з російського полону парамедикиню «Тайру» – Юлію Паєвську.

    Теги: росія окупанти війна полон українці Україна президент окупація час #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Звільнені українці повертаються з полону: оприлюднено хвилююче відео