Звільнені українці повертаються з полону: оприлюднено хвилююче відео

Наразі люди вже перебувають на підконтрольній Україні території

П’ятеро цивільних, які незаконно утримувались окупантами у якості полонених, повернулись додому. Наразі вони вже перебувають на підконтрольній Україні території. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники також оприлюднили відео із полоненими, які їдуть додому.

Раніше повідомлялося, що координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів черговий обмін за формулою 5 на 5. Додому повернулись п’ятеро громадян України. Всі звільнені – цивільні особи, яких незаконно утримували окупаційні війська.

Четверо цивільних потрапили в полон до окупантів під час боїв у Київській області. Троє з них – під час окупації Гостомеля.