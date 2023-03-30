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Звірства ФСБ у Криму посилилися: деталі від Генштабу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Звірства ФСБ у Криму посилилися: деталі від Генштабу
ФСБ затримує мешканців Криму
фото з відкритих джерел

ФСБ проводить фільтраційні заходи в анексованому Криму

Російські окупанти посилили тиск на громадян України у Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«У деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Красноперекопську працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення, тощо.

Між тим, у Криму все частіше стається «бавовна».

Так, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол.

Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

Генштаб повідомив мету вибухів у Джанкої.

29 березня прогриміли вибухи у Гвардійському, де перебуває російська військова авіабаза.

Теги: Крим окупанти ФСБ війна

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