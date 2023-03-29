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Колона ворожої техніки рухається з Криму в сторону материкової України (фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Колона ворожої техніки рухається з Криму в сторону материкової України (фото)
фото: крим.реалії

У складі колони помічено старі радянські автомобілі ЗИЛ-131

В тимчасово окупованому Криму у середу помітили, як війська РФ перекидають техніку трасою «Таврида» – у складі колони помічено старі радянські автомобілі ЗИЛ-131, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Повідомляється, що колона машин із маркуванням «Z» проїхала з боку Керченського мосту вглиб півострова у напрямку материкової частини України.

«ЗИЛ-131 – середньотоннажна вантажівка підвищеної прохідності, що вироблялася в СРСР із 1966 року».

Траса «Таврида», збудована після окупації Росією Криму, регулярно використовується для перекидання російської військової техніки на війну проти України.

Нагадаємо, днями раніше, п’ять бронеавтомобілів російських терористів З-СТС «Ахмат» не доїхали до зони бойових дій у Херсонській області.

Додамо, що Росіяни почали використовувати нові позначки на своїй військовій техніці.

Теги: війна Україна Крим ворог військова техніка

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