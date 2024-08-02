Командувач Об’єднаних сил ЗСУ розповів про принцип кадрового підбору у керівному складі війська

Генерал Гнатов: «Заміна когось із командувачів не означає, що наступного дня на всі посади прийдуть зовсім інші люди»

Бувають різні ситуації, але казати, що за будь-яким генералом йде якась команда, – це абсолютно неправильно. У Збройних Силах кадрова політика працює по-іншому. Про це в ексклюзивному інтерв’ю для «Главкома» розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно–стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов.

Генерал зауважив, що армія – це не політична партія, не клуб за інтересами. За словами Гнатова, заміна когось із командувачів не означає, що на наступний день на всі посади, пов’язані з його функціоналом, прийдуть зовсім інші люди.

«Наприклад, зараз я управляю органом військового управління оперативно–стратегічного рівня, і люди, які тут служать, деякі готувалися десятиліттями до своїх посад, набиралися фахових знань, умінь, проводили заходи злагодження, навчання, підготовки. Це не означає, що тільки від того, що на посаді командувача став генерал Гнатов, усі стали поганими, непрофесійними і не розуміють, що треба робити. Це зовсім не так», – зазначає командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

За словами генерала, у процесі роботи видно, що хтось цілком відповідає вимогам, хтось недостатньо.

«Різні бувають ситуації, але сказати, що за будь–яким генералом йде якась команда, – це абсолютно неправильно. У Збройних Силах кадрова політика працює по–іншому», – пояснив Гнатов.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ повідомив, що прийшовши на нову посаду, не змінював команду і продовжує працювати із заступниками, які були у попередника, генерала Юрія Содоля.

Гнатюк зазначив, що номенклатура призначення його заступників і багатьох посад у структурі, якими він керує, – це не його владні повноваження, але він може рекомендувати для призначення когось, якщо є така потреба.

Нагадаємо, на передовій ЗСУ найбільше потребують ППО та високоточної зброї, а також гарно підготовлених воїнів. Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов розповів в інтерв’ю для «Главкому».